Incredibile Infantino: “Balogun? La FIFA prende decisioni autonome indipendenti”

06/07/2026 | 18:21:42

La FIFA ha diramato un comunicato firmato da Infantino sul caso Balogun: “Ho letto i commenti pubblici riguardanti la decisione del Comitato di Disciplina indipendente della FIFA sulla squalifica di Folarin Balogun, e vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Operano in autonomia, applicano il Codice Disciplinare della FIFA e decidono i casi in base alle normative applicabili e ai fatti specifici davanti a loro. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio, e questo deve sempre essere rispettato. Parlo regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo FIFA con il Presidente degli Stati Uniti, e su questo tema ho ricevuto una telefonata dal Presidente Donald Trump, così come ricevo telefonate da capi di stato, funzionari governativi, stakeholder del calcio e dirigenti aziendali di tutto il mondo su molte questioni diverse. Durante la nostra conversazione, ho spiegato che c’era in corso un processo che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso nel momento opportuno dagli organi competenti. È così che funziona il sistema della FIFA, ed è un principio che difenderò sempre”.

foto x fifa