Incidente stradale per Daniel Maldini: non è grave, in ospedale per accertamenti
13/09/2026 | 11:21:59
L’attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, è rimasto coinvolto alle 5:15 in un incidente stradale in via Caracciolo, a Milano.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone, compreso il calciatore. Nessuno ha riportato ferite gravi. Maldini è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso.
La polizia stabilirà nelle prossime ore l’esatta dinamica dell’incidente, ancora da chiarire.
Foto: Sito Cagliari