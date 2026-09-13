Incidente stradale per Daniel Maldini: non è grave, in ospedale per accertamenti

13/09/2026 | 11:21:59

L’attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, è rimasto coinvolto alle 5:15 in un incidente stradale in via Caracciolo, a Milano.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone, compreso il calciatore. Nessuno ha riportato ferite gravi. Maldini è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso.

La polizia stabilirà nelle prossime ore l’esatta dinamica dell’incidente, ancora da chiarire.

Foto: Sito Cagliari