Incidente Maldini: positivo all’etilometro e ritirata la patente

13/09/2026 | 18:20:45

Daniel Maldini è stato vittima a di un incidente automobilistico questa notte nella periferia di Milano e ha visto coinvolte sei persone, tra cui il giocatore del Cagliari. Le due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Maldini, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati immediatamente soccorsi da tre ambulanze e un’automedica. Il giocatore è stato trasportato dall’ambulanza in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti, ma adesso è già tornato a casa e sta bene. Gli accertamenti del caso hanno, però, evidenziato la positività all’etilometro e gli è stata ritirata la patente dopo l’incidente con la sua Porsche Carrera Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla polizia locale. Si attendono ora dall’ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

Foto: Instagram Maldini