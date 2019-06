In Portogallo sicuri: Porto-Benfica, è duello per Raul de Tomas

14 reti in 34 presenze con addosso la maglia del Rayo Vallecano per Raul de Tomas, attaccante spagnolo classe ’94. Il giocatore, appena rientrato al Real Madrid dopo una stagione di prestito, ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Benfica e Porto starebbero inscenando un vero e proprio duello di mercato per assicurarsi le prestazioni del centravanti spagnolo. Il quotidiano Marca ha recentemente affermato che Florentino Perez avrebbe fissato il prezzo del cartellino di de Tomas sui 35 milioni di euro.

Foto: Marca