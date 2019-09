In Portogallo sicuri: il Manchester United osserva Florentino Luis del Benfica

Si allunga la lista di pretendenti per Florentino Luis, centrocampista classe 1999 già perno del Benfica. Il talento lusitano piace non molto a tanti top club e ora, secondo A Bola su di lui si sarebbero concentrate anche le attenzioni del Manchester United, che – secondo la sopracitata fonte – avrebbe mandato un osservatore in Portogallo per visionarlo da vicino durante tutta la stagione e studiare poi il colpo in vista della prossima estate.

Foto: Twitter personale Florentino Luis