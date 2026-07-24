In Brasile sono sicuri: Ancelotti rimarrà sulla panchina della Seleçao nonostante le avances dell’Italia

24/07/2026 | 11:25:14

Il quotidiano brasiliano Globoesporte rilancia una notizia che era nell’aria: Carlo Ancelotti, nonostante le avance della FIGC e di Paolo Maldini di averlo come CT della Nazionale, ha deciso di mantenere la parola data alla Federazione brasiliana. Dunque, l’ex tecnico del Real Madrid rimarrà in carica con i verdeoro fino alla scadenza del contratto, prevista nel 2030. Così, l’allenatore emiliano parteciperà alla prossima Copa América e al Mondiale 2030, cercando di riportare il Brasile nuovamente sul tetto del mondo.

Foto: Instagram CBF