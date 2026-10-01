In Argentina sono pazzi di Nico Paz, il Dibu Martinez: “Il nuovo numero 10?”

01/10/2026 | 23:51:42

Mentre tutta l’Argentina si prepara a salutare Leo Messi, nella notte italiana tra martedì e mercoledì prossimo, c’è un altro numero 10, non ancora in modo letterale, che sta cominciando a prendersi la scena. Si parla di Nico Paz che, nell’amichevole contro la Bolivia vinta 4-0 a Cordoba, ha trovato la via della rete con un delicatissimo scavetto, facendo tornare in mente al popolo Albiceleste uno dei marchi di fabbrica della Pulce. La posizione in campo è la stessa, così come il mancino e, in Argentina, con le dovute proporzioni, non hanno dubbi: la pesantissima maglia che fu di Diego Armando Maradona e di Lionel Messi, dovrà essere assegnata a Nico Paz, come detto anche dal Dibu Martinez che, sotto il post pubblicato dal canterano del Real Madrid, ha scritto: “Nuovo numero 10?”. La pressione sarà tanta, ma il talento del Como ha dimostrato, in più occasioni, di saperla reggere.

Foto: Instagram Nico Paz