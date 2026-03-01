Impresa Sassuolo in 10 (espulso Pinamonti): Koné e Thorstvedt stendono l’Atalanta (2-1)
01/03/2026 | 16:59:35
Colpo del Sassuolo, che in 10 uomini dall’11esimo batte l’Atalanta 2-1. Pinamonti colpisce a una caviglia Djimsiti: rosso diretto e il Sassuolo resta in dieci. I neroverdi però trovano il gol del vantaggio pochi minuti dopo. Su un calcio d’angolo, Koné in area piccola devia alle spalle di Carnesecchi: 1-0. Nella ripresa i ragazzi di Grosso trovano il raddoppio. Thorstvedt piazza all’incrocio un gran sinistro: i neroverdi vanno sul 2-0. All’88’ Musah riapre la partita. Clamorosa occasione per l’Atalanta con Scalvini al 92′, Muric devia sulla traversa. Finisce 2-1 per i neroverdi, frenata dell’Atalanta nella corsa Champions.
foto x sassuolo