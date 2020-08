Immobile: “Scarpa d’oro? E’ merito dei miei sacrifici. I risultati hanno bisogno di un impegno costante”

Dopo la vittoria della scarpa d’oro con la Lazio, Ciro Immobile è stato insignito nella sua città natale, Torre Annunziata dopo una stagione favolosa con la maglia dei biancocelesti. Queste le parole dell’attaccante laziale: “Champions e Scudetto? Vanno di pari passo, se riesci a stabilire una stagione buona da tutti i punti di vista poi le cose vanno sempre per il meglio. Con il Napoli un po’ di volte sono stato accostato, sono sempre state prese strade diverse. Con Insigne non parliamo mai di mercato. Scarpa d’oro? Ancora non ci credo, mi viene la pelle d’ora, invece è tutto vero. È merito dei miei sacrifici, lo dico sempre ai miei figli. I risultati nel calcio come nella vita hanno bisogno di un impegno costante. Ai ragazzi di Torre Annunnziata non è una realtà semplice ma i ragazzi non devono trovare alibi e scuse. Anche io sono cresciuto qui, tutto può succedere”.

Foto: profilo twitter Lazio