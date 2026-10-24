Ilić sarà operato in Finlandia: confermata la lesione al retto femorale

24/10/2026 | 11:59:00

Ilic si ferma per il Lecce è arrivato il comunicato del club che lo conferma: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić, in seguito all’infortunio riportato durante la gara con il Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine.Il calciatore nella giornata di martedì si sottoporrà ad intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal Prof. Lasse Lempainen”.

Foto: sito Lecce