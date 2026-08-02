Il Wolfsburg saluta Koulierakis: “Grazie per il tuo impegno. Trattatelo bene, vi darà tutto”
02/08/2026 | 11:35:17
Il Wolfsburg ha voluto salutare sui social il centrale greco Konstantinos Koulierakis dopo il suo arrivo alla Roma:
“In bocca al lupo per il tuo futuro, Koulie!
Konstantinos Koulierakis passa alla A.S. Roma.
Grazie per il tuo impegno in verde-bianco e in bocca al lupo per la tua nuova sfida, Koulie!”.
I tedeschi hanno anche pubblicato un video con il messaggio:
“Trattatelo bene. Vi darà tutto”.
Foto: sito Roma