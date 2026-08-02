Il Wolfsburg saluta Koulierakis: “Grazie per il tuo impegno. Trattatelo bene, vi darà tutto”

02/08/2026 | 11:35:17

Il Wolfsburg ha voluto salutare sui social il centrale greco Konstantinos Koulierakis dopo il suo arrivo alla Roma:

“In bocca al lupo per il tuo futuro, Koulie!

Konstantinos Koulierakis passa alla A.S. Roma.

Grazie per il tuo impegno in verde-bianco e in bocca al lupo per la tua nuova sfida, Koulie!”.

I tedeschi hanno anche pubblicato un video con il messaggio:

“Trattatelo bene. Vi darà tutto”.

Foto: sito Roma