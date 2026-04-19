Il Verona prende le distanze da Orban: “Il club condanna con fermezza ogni comportamento violento”

19/04/2026 | 23:43:05

Nota ufficiale del Verona che prende le distanze dal suo calciatore, Gift Orban, dopo l’aggressione a un tifoso, al termine di Verona-Milan.

La nota del club: “Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti”.

Foto: sito Verona