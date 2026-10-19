Il Torino dilaga a Parma: tris firmato da Simeone (doppietta) e Adams
19/10/2026 | 22:39:04
Il Toro domina a Parma e vince 3-0. Seconda sconfitta su due per Gilardino. Gran primo tempo della squadra di Abate, che sblocca subito la gara con Simeone, la cui volée mancina sorprende Corvi dopo appena 5′. Poi, il raddoppio al 23′ con Che Adams. Il Toro cala il tris nel secondo tempo con Simeone. Belghali serve Simeone a centrocampo: l’argentino stoppa di petto, si gira e avanza verso la porta avversaria. Nel finale annullato un gol a Frigan per fuorigioco.
foto x lega serie a