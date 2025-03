Il Torino dei nuovi acquisti va: Elmas e Casadei, 2-0 a Monza

Una vittoria importantissima per il Torino che supera per 2-0 il Monza. La formazione granata ha dominato in lungo e in largo la partita, almeno in termini di occasioni da gol, trovando al 41′ la rete del vantaggio con Elmas. Nonostante i tentativi dei padroni di casa di rimettere sulla giusta strada la gara, il Toro nel secondo tempo ha raddoppiato grazie alla rete di un altro acquisto della sessione invernale di calciomercato, ovvero Cesare Casadei. Il club granata conquista tre punti molto importanti soprattutto dal punto di vista psicologico e che fanno sognare, senza costruire castelli di sabbia, la corsa per un posto in Europa. Diversa, invece, la situazione degli uomini di Nesta che si ritrovano sempre più distanti dalla zona salvezza. Una stagione fin qui da dimenticare, con il tecnico italiano che, dopo la batosta contro la Roma, non ha ottenuto le risposte che voleva in termini di prestazione in campo. Tutto rimandato, dunque, al prossimo turno di campionato dove i biancorossi se la vedranno contro l’Inter, mentre il Toro scenderà in campo con il Parma.

FOTO: Instagram Casadei