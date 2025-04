Il “toc toc” di Orsolini fa impazzire Bologna e accende tutti i sogni

Quel “toc toc” alla telecamera dopo un gol ha fatto impazzire Bologna. Riccardo Orsolini non sbaglia più un colpo: dopo Venezia, anche ieri sera a Empoli ha colpito e poi ha mandato un messaggio per dire “ci sono sempre più, perché non aprite?”. Non sappiamo se quel messaggio avesse Spalletti, presente in tribuna, come destinatario. Ma di sicuro sappiamo che Orsolini è l’emblema di una squadra che intanto ha ipotecato la finale di Coppa Italia, non un’impresa da poco. E che ora vuole continuare a divertirsi in campionato, in arrivo tre partite giuste per misurare l’ambizione: Napoli in casa, Atalanta fuori e Inter in casa. Il massimo dell’adrenalina…

Foto: Instagram Bologna