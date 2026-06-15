Il Sindaco Leccese annuncia: “Pierpaolo Marino sarà il nuovo dg del Bari”

15/06/2026 | 18:19:02

Il sindaco di Bari, Leccese, ha annunciato l’arrivo di Pierpaolo Marino come dg del Bari: “Finalmente vedo scritti nero su bianco gli impegni che questa città attendeva da tempo. Sono impegni seri se mantenuti. Il Sindaco ha letto un passaggio della lettera con De Laurentiis circa il loro adempimento: “Accolgo pienamente le tre richieste e nominerò Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale. Il suo incarico avrà due obiettivi: costruire un progetto tecnico volto a riportare il Bari in Serie A e porre fine alla situazione della multiproprietà senza alcuna compromissione del titolo sportivo e per il calcio barese. Un club che torna a crescere vale di più per chi vuole investirci. Al fine di gestire la transizione della SSC Bari verso una nuova compagine, ho coinvolto società di advisoring internazionale. Non posso citare i nomi, ma sono disposto a dirglieli nelle forme più opportune, al fine di alimentare la gestione strutturata delle trattative. L’obiettivo è l’ingresso di nuovi soci anche prima delle scadenze federali. Marino manterrà interlocuzione periodica con gli organi individuati dal comune. Serve stabilità e progettualità per Bari, che concretizzino le speranze dei tifosi”.

foto x udinese