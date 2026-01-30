Il Sassuolo vicino a Bakola dell’OM
30/01/2026 | 11:30:58
Secondo quanto anticipato da Foot Mercato, il Sassuolo è in una trattativa avanzata con l’Olympique Marsiglia per Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile dell’OM, in questa stagione è stato impiegato nel ruolo di trequartista grazie alle sue importanti qualità tecniche. Si tratta di un profilo giovane con ampi margini di crescita, che potrebbe trovare maggiore spazio tra le fila dei neroverdi.
Foto: sito UEFA