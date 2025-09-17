Il Benfica aspetta Mourinho: anche la Juventus tra le avversarie di Champions
17/09/2025 | 10:20:04
Il Benfica non ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura in Champions League, ma con il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina della squadra lusitana si è riacceso l’entusiasmo.
La formazione portoghese si è ritrovata di fronte ad avversarie di altissimo livello, tra cui anche club come Chelsea e Real Madrid dove lo Special One ha allenato in passato. Il girone dei portoghesi, sarà dunque un immediato banco di prova per Mou, chiamato a dimostrare ancora una volta la sua grande esperienza in campo europeo.
Queste le prossime partite del Benfica nella competizione continentale:
30 settembre 2025 – Chelsea vs Benfica
21 ottobre 2025 – Newcastle vs Benfica
5 novembre 2025 – Benfica vs Bayer Leverkusen
25 novembre 2025 – Ajax vs Benfica
10 dicembre 2025 – Benfica vs Napoli
21 gennaio 2026 – Juventus vs Benfica
28 gennaio 2026 – Benfica vs Real Madrid
Foto: X Fenerbahce