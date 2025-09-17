Il Benfica aspetta Mourinho: anche la Juventus tra le avversarie di Champions

Il Benfica non ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura in Champions League, ma con il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina della squadra lusitana si è riacceso l’entusiasmo.

La formazione portoghese si è ritrovata di fronte ad avversarie di altissimo livello, tra cui anche club come Chelsea e Real Madrid dove lo Special One ha allenato in passato. Il girone dei portoghesi, sarà dunque un immediato banco di prova per Mou, chiamato a dimostrare ancora una volta la sua grande esperienza in campo europeo.

Queste le prossime partite del Benfica nella competizione continentale:

30 settembre 2025 – Chelsea vs Benfica

21 ottobre 2025 – Newcastle vs Benfica

5 novembre 2025 – Benfica vs Bayer Leverkusen

25 novembre 2025 – Ajax vs Benfica

10 dicembre 2025 – Benfica vs Napoli

21 gennaio 2026 – Juventus vs Benfica

28 gennaio 2026 – Benfica vs Real Madrid

Foto: X Fenerbahce