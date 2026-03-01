Il ritorno di Insigne: titolare con il Pescara 14 anni dopo

01/03/2026 | 15:23:43

Lorenzo Insigne è tornato in campo da titolare. Arrivato nell’ultimo mercato invernale dopo che era rimasto svincolato e schierato dal primo minuto nella delicata sfida contro il Palermo. Dopo due partite da subentrato contro Catanzaro e Venezia, l’ex fantasista del Napoli torna titolare a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. A quattordici anni di distanza, Insigne torna dunque titolare con la maglia del Pescara.

