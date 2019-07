Il retroscena: Zaniolo tra le parole di Petrachi e l’attesa Tottenham. Mentre la Juve…

Abbiamo preso atto delle parole di Petrachi che su Zaniolo ha detto “non l’abbiamo messo in vendita”. Aggiungendo poi “che sul mercato tutto può accadere”. Noi vi ribadiamo quanto raccontato ieri mattina: il Tottenham sta entrando nell’ordine di idee di prendere Zaniolo e ha incassato il sì dell’entourage del centrocampista. Il classe ’99 mai chiederà di essere ceduto, ma se la Roma aprisse gradirebbe non poco la soluzione londinese. Tra l’altro il Tottenham gli offre almeno 3,5 milioni a stagione, mentre con la Roma non c’è ancora stato il rinnovo. E’ una situazione legata al difensore Alderweireld, il Tottenham sarebbe disposto ad aggiungere un ricco conguaglio da 27 milioni. La Juve? Apprezza da sempre Zaniolo, si tratta solo di capire se nelle prossime ore farà le mosse che, invece, il Tottenham ha già fatto. Aspettando le ultime decisioni della Roma.

Foto: Twitter ufficiale Roma