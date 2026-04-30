Il retroscena: Torino, contatti diretti con Gattuso. Negli ultimi 7 giorni…

30/04/2026 | 12:55:31

Il Torino deve decidere se confermare Roberto D’Aversa che non può essere considerato fuori dalla corsa. Ma nell’ultima settimana ha avuto contatti diretti, almeno un paio, con Rino Gattuso. Quest’ultimo, reduce dall’esperienza con la Nazionale, ha dato disponibilità e oltretutto stiamo parlando di un vecchio pallino del club granata. Il Torino potrebbe decidere di procedere fino in fondo, a maggior ragione se ritenesse opportuno cambiare guida. E ancora non è stata presa una decisione definitiva. Gattuso, rientrato in Italia dopo un periodo all’estero, ha voglia di tornare in pista alle condizioni giuste e sta valutando diverse opportunità. Il Torino potrebbe diventare un’opzione concreta quando e se il club decidesse di non ripartire da D’Aversa.

Foto: Instagram personale