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Il retroscena: Tognozzi e il nuovo ruolo con Marinakis. Ora la Juventus…

11/06/2026 | 23:10:05

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Da diverse settimane vi abbiamo svelato alcuni retroscena su Matteo Tognozzi, giovane direttore sportivo molto stimato da Luciano Spalletti. Tognozzi ha aspettato un segnale fino a 48 ore per un ritorno in bianconero, possiamo aggiungere che nelle ultime ore Marinakis (proprietario di Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave) gli ha affidato un ruolo da direttore generale dei club di riferimento con sede operativa a Londra. Un ruolo molto importante che Tognozzi ha accettato. Nel frattempo Comolli, non certo una sorpresa assoluta per chi ci segue, sta per lasciare i bianconeri: le prossime ore saranno importanti per memorizzare se Tognozzi confermerà quella scelta oppure se ci sarà un ritorno di fiamma bianconero.
foto x juve