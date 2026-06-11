Il retroscena: Tognozzi e il nuovo ruolo con Marinakis. Ora la Juventus…

11/06/2026 | 23:10:05

Da diverse settimane vi abbiamo svelato alcuni retroscena su Matteo Tognozzi, giovane direttore sportivo molto stimato da Luciano Spalletti. Tognozzi ha aspettato un segnale fino a 48 ore per un ritorno in bianconero, possiamo aggiungere che nelle ultime ore Marinakis (proprietario di Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave) gli ha affidato un ruolo da direttore generale dei club di riferimento con sede operativa a Londra. Un ruolo molto importante che Tognozzi ha accettato. Nel frattempo Comolli, non certo una sorpresa assoluta per chi ci segue, sta per lasciare i bianconeri: le prossime ore saranno importanti per memorizzare se Tognozzi confermerà quella scelta oppure se ci sarà un ritorno di fiamma bianconero.

foto x juve