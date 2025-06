Il retroscena: Thiaw perplesso sul Como, ci proverà Fabregas

27/06/2025 | 18:06:59

Malick Thiaw continua a essere perplesso sulla destinazione Como, anche se il club lombardo ha raggiunto un accordo di massima con il Milan per 25 milioni più eventuali bonus. Il Como pensava di incassare il sì nel pomeriggio, ma per il momento Thiaw non ha sciolto completamente le riserve. E proprio in queste ore è previsto un confronto con Cesc Fabregas che alzerà il pressing per provare a convincerlo.

Foto: Instagram Thiaw