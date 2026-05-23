Il retroscena: Thiago Motta per ora freddo con la Serie A. Ma ci sono altre sirene

23/05/2026 | 14:30:13

Thiago Motta è stato accostato con forza a qualche club di Serie A, ma con tutto il rispetto non ci sono riscontri. Le cose possono cambiare, ma almeno per ora le cose sono chiare. Motta è stato accostato alla Lazio (non da noi), ci può essere stato un sondaggio, ma i matrimoni si fanno in due. E Thiago vuole certezze per non commettere gli stessi errori del passato (vedi Juve), soprattutto nella costruzione della squadra. Per esempio andrebbe all’Atalanta (che in passato lo aveva sondato), tuttavia oggi la Dea ha altre idee (Sarri). E così possono riemergere opzioni dall’estero (Premier, Liga o Bundesliga) per dare un arrivederci alla Serie A: non è scontato, ma possibile.

foto sito juventus