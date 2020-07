Il retroscena: Ternana, valutazioni su Leone. In caso di conferma, anche Castori per la panchina

Luca Leone non ha fatto bene a Terni, un direttore sportivo si vede dalle gestione della quotidianità e non soltanto dagli investimenti sul mercato con un budget a disposizione molto importante. Ma Bandecchi, evidentemente deluso per una stagione senza risultati, potrebbe anche decidere di dargli un’altra chance: il numero uno del club non ha sciolto le riserve ma è una situazione da tenere in considerazione. Se restasse Leone, l’identikit per la panchina sarebbe quello di Fabrizio Castori, attualmente impegnato nella rincorsa salvezza a Trapani. Alla proprietà è stato proposto anche Cristiano Lucarelli, che Bandecchi conosce bene, reduce da un’esperienza con molti problemi a Catania.