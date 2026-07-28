Il retroscena: Tavares-Lazio, rapporto complicato e mal di pancia

28/07/2026 | 23:30:34

Nuno Tavares ha saltato le prime uscite stagionali della Lazio per piccoli problemi fisici, nulla di allarmante. Ma è una situazione che va seguita a prescindere perché è un rapporto complicato, il mal di pancia di Tavares c’è e se fosse possibile l’esterno portoghese farebbe una nuova esperienza. Anche perché in quel ruolo la Lazio ha preso lo svincolato Pedraza che un titolare. Ma devono emergere possibilità in grado di sbloccare la situazione: dopo il Besiktas che ha fatto altre scelte, hanno sondato Porto e Fiorentina fin qui senza affondare.

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