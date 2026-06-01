Il retroscena: Tavares, incontro con Gattuso. Conferma probabile

01/06/2026 | 23:20:33

Nuno Tavares è destinato a restare alla Lazio almeno per un’altra stagione. Negli ultimi mesi il terzino sinistro è stato al centro di diverse voci di mercato, ma ha chiuso il campionato in crescendo evidenziando più volte le sue qualità in progressione. Negli ultimi giorni c’è stato anche un incontro approfondito con Gattuso, l’allenatore lo stima e Tavares ha dato la sua disponibilità. Soltanto clamorosi eventi potrebbero ribaltare simile scenari.

Foto: Instagram Tavares