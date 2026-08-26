Il retroscena: Sorloth, perché per ora l’Atletico Madrid fa muro

26/08/2026 | 23:40:13

Si parla molto di Alexander Sorloth, di sicuro cercato un più occasioni della Juventus. Ma almeno in queste ore l’Atletico Madrid sta facendo muro sull’attaccante norvegese classe 1995 in scadenza di contratto nel 2028. La spiegazione: l’Atletico Madrid è ancora alle prese con la querelle Julian Alvarez che insiste per andar via e comunque per il momento non ha messo in preventivo l’uscita di Sorloth. Certo, la situazione può cambiare, il mercato negli ultimi giorni è imprevedibile, ma per ora l’Atletico non considera la cessione.

Foto: Instagram Atletico Madrid