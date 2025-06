Il retroscena: Sancho, il Napoli, la Juve e tutta la verità

25/06/2025 | 00:10:00

Jadon Sancho e il suo futuro, cerchiamo di mettere un po’ di ordine. Un intermediario lo ha proposto sia al Napoli che alla Juve. Il Napoli ha preso atto, oggi è tiepido, non è così scontato che si riscaldi nei prossimi giorni, le priorità sono altre. La Juve ha approfondito, sulla scia di un’operazione che la scorsa estate era stata a un passo dalla definizione. E negli ultimi tre giorni è stato il club che ha dialogato di più con il Manchester United oltre che con l’entourage dell’esterno offensivo. Il profilo piace anche al nuovo management, c’è il nodo ingaggio, ma soprattutto la necessità di fare una cessione (Nico Gonzalez in caso di offerta congrua, è arrivato appena la scorsa estate) e tenendo conto che si cercherà una soluzione per trattenere Conceicao. Sancho ha avuto proposte da Arabia e Turchia (compreso il Fenerbahce), il Manchester United non vuole fare troppi regali.

foto: Instagram Chelsea