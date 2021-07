Il retroscena: Salernitana-Simy, summit confermato. La verità su Obi

Simy nella lista della Salernitana con un incontro programmato nei prossimi giorni confermato. L’attaccante del Crotone ha una valutazione alta, piace anche a Udinese e a qualche club inglese, ma la Salernitana vuole provarci. Simy ha un posto di rilievo in una lista che comprende anche Mota Carvalho (operazione non semplice). Ma vi dobbiamo una spiegazione su Joel Obi, centrocampista appena svincolatosi dal Chievo. Parlano di operazione completata a parametro zero, non è assolutamente vero. Addirittura di accordi raggiunti nei dettagli, falso anche questo. Al punto che, almeno oggi, Obi è una pista talmente tiepida che potrebbe raffreddarsi. Della serie: le notizie serie, vere, hanno un altro indirizzo.

Foto: Sito Crotone