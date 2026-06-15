Il retroscena: Rovella, i sondaggi Atalanta e la volontà del centrocampista

15/06/2026 | 23:55:06

L’Atalanta farà una rivoluzione a centrocampo, ha obiettivi concreti che vi abbiamo svelato. Possiamo aggiungere che negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni sondaggi in direzione Nicolò Rovella, un centrocampista che Sarri stima senza alcun tipo di dubbio. Ma la posizione di Rovella è abbastanza chiara, non ha intenzione di lasciare la Lazio, lo ha detto anche a Gattuso. E vuole soprattutto ripartire bene dopo una stagione dj contrattempi e di infortuni.

Foto: Instagram Rovella