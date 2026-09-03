Il retroscena: Romagnoli, rinuncia a tre mensilità per lasciare la Lazio

03/09/2026 | 23:59:41

Alessio Romagnoli ha lasciato la Lazio per andare all’Al Sadd, tutto confermato rispetto alla nostra esclusiva di ieri mattina. Il difensore classe 1995 si era imbarcato già ieri sera (come documentato) per il Qatar, alla Lazio andrà un indennizzo di circa tre milioni, Romagnoli guadagnerà una ventina di milioni fino alla 2030. Ma per essere liberato l’ex Milan ha dovuto rinunciare a tre mensilità, che probabilmente gli saranno riconosciute dal nuovo club, condizione imprescindibile della Lazio per dare il placet. Ulteriore conferma che i rapporti erano da tempo al capolinea, malgrado un comportamento assolutamente ineccepibile da parte di Romagnoli.

foto x al sadd