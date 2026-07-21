Il retroscena: Romagnoli, l’Al-Sadd vuole procrastinare il pagamento. E la Lazio…

21/07/2026 | 23:58:33

Alessio Romagnoli è da tempo (praticamente dal 1 febbraio) promesso sposo dell’Al-Sadd, c’è un accordo con la Lazio ma la situazione non si sblocca. La spiegazione: i vertici del club qatariota hanno chiesto nelle ultime ore di procrastinare il pagamento del cartellino al prossimo gennaio. E l’ultima decisione spetterà a Lotito che aveva accettato la proposta di circa 3 milioni per il cartellino. Ricordiamo che Romagnoli ha un contratto in scadenza con la Lazio, nelle prossime ore potrebbe anche fare le visite e rimettersi a disposizione del suo attuale club in attesa della decisione definitiva. Il difensore centrale è tuttora aperto al trasferimento malgrado Mancini (che lo aveva invocato nella finestra invernale di calciomercato) non sia più l’allenatore dell’Al-Sadd.

Foto: Instagram Romagnoli