Il retroscena: Rodrigo Mora-Roma, la telefonata delle 16,30. E il Porto più morbido

16/08/2026 | 18:28:45

Rodrigo Mora alla Roma: una call delle 16,30 e il Porto più morbido rispetto a una posizione intransigente come quella fin qui mantenuta. Ora si lavorare per andare finalmente fino in fondo: inutile parlare di fiducia oppure no, bisogna chiudere. Il classe 2007 non vede l’ora di partire per la Capitale, le condizioni non dovrebbero cambiare di molto. La Roma ha messo sul tavolo due proposte: 25 milioni subito con percentuale da futura rivendita (i giallorossi vorrebbero 40 per cento, il Porto chiedeva qualcosa in più); prestito molto oneroso dai 7 a 10 milioni con riscatto per arrivare a 50 complessivi. Sull’obbligo potrebbe esserci un ulteriore avvicinamento, la struttura delle due offerte non cambia. E ora la Roma confida davvero di arrivare al traguardo.

Foto: Instagram Porto