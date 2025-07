Il retroscena: Retegui ha aperto alla mega offerta. Ora tocca all’Al-Qadsiah

04/07/2025 | 18:52:16

Mateo Retegui ha vinto quasi tutte le perplessità rispetto all’iniziale approccio dell’Al- Qadsiah. E ha accettato un contratto top per una proposta a stagione che dovrebbe toccare, con i bonus, la non modica cifra di 20 milioni. Adesso tocca agli arabi accontentare l’Atalanta sulla valutazione del cartellino. Per la Dea parliamo di una cifra non lontana da 60 milioni, possibilmente quella. E l’Al-Qadsiah deve attivarsi per alzare sempre più l’asticella.

Foto: sito Atalanta