Il retroscena: Peruzzi-Lazio, perché è saltato tutto

01/07/2026 | 21:25:24

A meno di clamorosi colpi di scena, Angelo Peruzzi non tornerà alla Lazio. Tutto questo malgrado previsioni ottimistiche di qualche giorno fa, quando in realtà c’erano stati soltanto contatti che andavano approfonditi. Peruzzi ha chiesto garanzie per tornare nei quadri dirigenziali con un ruolo da collante tra club e tifoseria, ma il suo piano non è stato accettato. E a quel punto Peruzzi ha preferito declinare la proposta della Lazio, difficilmente lo scenario cambierà nei prossimi giorni.

foto x lazio