Il retroscena: Palladino-Atalanta, cosa è cambiato negli ultimi due mesi

29/04/2026 | 14:15:30

Raffaele Palladino e l’Atalanta: nella serata di ieri abbiamo toccato un argomento che sarà sviluppato nei prossimi giorni e che possiamo sintetizzare così. Meno di due mesi fa il club aveva avuto un incontro con i rappresentanti dell’allenatore per parlare di un eventuale rinnovo (l’attuale contratto scade nel 2027) all’interno di un momento felice. C’era una certa distanza tra domanda e offerta, le parti avevano deciso di riaggiornarsi. L’ultimo mese e mezzo non ha soddisfatto il club, compresa la bruciante eliminazione in semifinale di Coppa Italia. E adesso montano le perplessità soprattutto da parte della società che non è totalmente convinta di procedere. Nulla di deciso, ma quotazioni in ribasso rispetto a una situazione completamente diversa a cavallo tra febbraio e marzo.

Foto: sito Atalanta