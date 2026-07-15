Il retroscena: Palermo, riflessioni sul gruppo dirigenziale

16/07/2026 | 00:10:26

Il gruppo City non è contento di come siano andate le cose nell’ultimo periodo a Palermo, malgrado cospicui investimento sul mercato. L’acquisto di Pohjanpalo basterebbe e avanzerebbe per spiegare quanto impegno ci sia stato, una partecipazione ai playoff non può essere sufficiente. Adesso il Palermo vuole riprovarci, ma ci sono valutazioni in corso su tutto il management, da Gardini a Bigon passando per il direttore sportivo Osti. Non è scontato che arriveranno decisioni nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma – al netto di qualsiasi smentita – il gruppo City vuole la massima competitività per la stagione appena iniziata. A costo di modificare qualcosa nell’organigramma, vedremo gli sviluppi.

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