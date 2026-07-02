Il retroscena: Oristanio, perché il Cagliari si è tirato fuori (Torino a un passo). E su Gaetano…

02/07/2026 | 16:10:21

Ieri pomeriggio vi avevamo dato la notizia di una trattativa in stato avanzato per il ritorno di Gaetano Oristanio a Cagliari. Confermiamo, l’affare era a un passo, nel pomeriggio di ieri c’era stato anche un filo diretto tra Pisacane e l’esterno, Oristanio aveva dato la sua disponibilità. Poi il Cagliari ha frenato per altri motivi, non intende procedere. E il Torino, che era già interessato, è ormai sul punto di chiudere l’affare con il Venezia in prestito. Operazione Gaetano–Atalanta: c’è stata una richiesta precisa di Sarri, l’intermediario che lavora all’operazione sta pressando, ma mancano 2-3 milioni tra domanda e offerta, la famiglia Percassi deve decidere e fin qui sta prendendo tempo. Gaetano resta un obiettivo dell’Atalanta che ha altre opzioni a centrocampo, ma serve che il club dia il via libera alla cifra che chiede il Cagliari.

Foto: Instagram Oristanio