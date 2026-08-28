Il retroscena: Noa Lang blocca il Napoli. E ora…

28/08/2026 | 19:15:13

Il Napoli ha “tifato” Aston Villa nella trattativa per Leao, ma alla fine l’ha spuntata il Galatasaray. Noa Lang era considerato il piano B del Galatasaray (non in prestito), adesso può essere il piano B dell’Atalanta se non andasse in porto l’operazione Rowe con il Bologna. Abbiamo sempre detto, al netto di tanti nomi fatto, che sarebbe stata fondamentale un’uscita in casa Napoli per accogliere un nuovo attaccante. E adesso nulla escludiamo in questi ultimi quattro giorni di mercato, ma Noa Lang può anche restare in azzurro: i tempi stringono…

Foto: X Noa Lang