Il retroscena: Nico Gonzalez e Koop offerti alla Roma una settimana fa

31/08/2026 | 23:40:39

Due riserve protagonisti, anzi decisivi, con la maglia della Juve. Adesso il loro mercato potrebbe cambiare perché di solito funziona così quando le trattative si incrociano con il campo. Stiamo parlando di Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, mai considerati incedibili e al centro di diverse trame. Soprattutto Nico con un tira e molla infinito, protagonista l’Atletico Madrid che ha sempre cercato uno sconto sul cartellino e che ha respinto qualsiasi tipo di scambio. Ma appena una settimana fa sia Nico Gonzalez che Koopmeiners sono stati proposti con forza alla Roma, senza che ci fossero i margini per aprire una trattativa. I giallorossi avevano altri obiettivi, nel frattempo la Juve ha ritrovato il sorriso di due potenziali esuberi.

Foto: X Juventus