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Il retroscena: Ndoye-Roma, zero margini. E altri tre nomi scartati

08/07/2026 | 23:35:40

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La Roma si è allontanata da Greenwood che adesso può chiudere con il Fenerbahce se verranno trovati tutti gli accordi per il cartellino con l’Olympique Marsiglia. Ma, al netto delle notizie delle ultime ore, possiamo fare ordine su qualche profilo accostato alla Roma. Per esempio Ndoye del Nottingham Forest, attualmente impegnato con la Svizzera al Mondiale, ci sono margini vicini allo zero. Pepe del Porto era stato proposto qualche settimana fa, pista fredda. E scarsi margini di manovra sia per Antony del Real Betis che per Leweling dello Stoccarda.
foto: x nottingham