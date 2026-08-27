Il retroscena: Napoli, i soldi di Noa Lang per chiudere la punta. I candidati

27/08/2026 | 22:20:39

Il Napoli non ha smesso di pensare a un attaccante, ma prima deve chiudere un paio di cessioni. Cheddira all’Avellino è un’operazione completata. La chiave è Noa Lang che potrebbe garantire un introito vicino 25 milioni (l’Atalanta ha sempre Rowe in cima alla lista, occhio al Galatasaray se non chiude Leao). Serve cederlo, passaggio obbligato. E a quel punto il Napoli avrebbe il via libera per chiudere il colpo in attacco: non semplice per tanti motivi Gabriel Jesus, i fari sono accesi da giorni su Marc Guiu, spagnolo classe 2006 in uscita dal Chelsea. Operazione da 15 milioni, le uscite possono garantire un assalto immediato e definitivo. Attaccante giovane e di talento, tra l’altro Guiu non finirebbe in lista. Ma vanno vinte le sue perplessità di non essere titolare, manifestate nelle ultime ore. Ci sono conferme sulla presenza in lista di Nick Woltemade, tedesco in forza al Newcastle.

Foto: sito Napoli