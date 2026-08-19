Il retroscena: Musso ha dato priorità al Napoli. Ma serve la cessione di MS

19/08/2026 | 23:30:59

Juan Musso vorrebbe tornare in Serie A. Soprattutto: vorrebbe andare al Napoli, ha dato priorità al Napoli e sarebbe la motivazione principale per lasciare l’Atletico Madrid dove sta bene. Musso ha avuto altre richieste, ma ha messo il Napoli in cima alla lista. Il problema adesso è quello di trovare una destinazione a Milinkovic Savic, non sarà semplice ma si cercherà in qualche modo di lavorare in tal senso. A quel punto Musso potrebbe diventare un’opzione concreta per il Napoli.

foto sito atletico