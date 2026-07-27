Il retroscena: Martinelli e la Roma, c’è una sola verità

27/07/2026 | 23:50:15

Nelle ultime 48 ore il profilo di Gabriel Martinelli è stato nuovamente accostato alla Roma. La domanda è semplice: a chi non piacerebbe un profilo del genere, esterno offensivo brasiliano classe 2001 con una qualità nettamente superiore alla media e con un contratto in casa Arsenal in scadenza tra circa 11 mesi? Ma oggi c’è una sola verità, strada impervia e perennemente in salita e ci sono le spiegazioni. Non soltanto il suo attuale ingaggio è proibitivo (11 milioni lordi), ma chi volesse contare sulle sue prestazioni dovrebbe mettere in preventivo una cifra ancora più alta (considerato l’attuale durata breve del suo impegno con l’Arsenal) e non più bassa rispetto all’attuale stato dell’arte. Morale: un sogno destinato a restare tale. Mentre i contatti per Nusa non sono ancora finiti, la Roma aspetta prima di tirare le somme.

Foto: Instagram Arsenal