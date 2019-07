Il retroscena: Malinovskyi vuole la Champions, torna forte l’Atalanta. E la Samp…

L’Atalanta è tornata forte su Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk. Il club nerazzurro vuole andare fino in fondo, con l’intenzione di regalare a Gasperini un innesto di qualità e quantità in mediana. Malinovskyi è stato molto vicino alla Samp, ma i blucerchiati non hanno chiuso semplicemente perché il diretto interessato vuole giocare la Champions. E ora l’Atalanta fa sul serio, anche perché l’imminente acquisto di Ianis Hagi da parte del Genk può rappresentare il via libera per la cessione di Malinovskyi.

Foto: newsbeezer.com