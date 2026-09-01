Il retroscena: Leweling, l’accordo tra club di ieri sera, il no dell’esterno. La riapertura tardiva

01/09/2026 | 17:40:15

Il retroscena è piccante e forse dimostra quanto il calciomercato sia imprevedibile anche a situazioni che sembrano normali. Ieri dopo le 20 Roma e Stoccarda avevano ormai trovato l’intesa per il trasferimento dell’esterno Jamie Leweling in giallorosso. Al punto che i club, ormai d’accordo sulla cifra (esattamente 30 milioni più 4-5 di bonus), stavano preparando i documenti e c’era il placet degli agenti. Mezz’ora dopo la telefonata di Leweling che ha detto di voler riflettere e di non sentirsi più pronto. Nessun problema economico o qualcosa del genere, soltanto una sua enorme perplessità a meno di 24 ore dalla chiusura estiva del calciomercato. I contatti sono andati avanti nella notte e verso l’ora di pranzo c’è stata un’apertura del calciatore. La Roma ci ha provato fino alle 17, poi i tempi tecnici tra visite e problematiche varie avrebbero comportato il forte rischio di non completare l’operazione. E così il club giallorosso ha deciso di desistere.

Foto: sito Bundesliga