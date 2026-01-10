La Lazio ha la priorità di prendere un altro centrocampista, ma il mercato è ancora lungo e possono accadere diverse cose in tutti i reparti. Due chiarimenti rispetto a voci emerse nelle ultime ore e negli ultimi giorni: la Lazio non ha presentato alcuna offerta al Corinthians per Yuri Alberto, è vero, ma qualche settimana fa aveva chiesto informazioni su un attaccante forte e che ha una valutazione importante. Poi la Lazio ha deciso di andare diritta su Ratkov e fine delle trasmissioni. Per chi ha chiesto di Rayan del Vasco da Gama il discorso e semplice, ha una valutazione impossibile oggi anche per chi ha la cassaforte piena, dovrebbero fare uno sconto enorme e quella brasiliana è una bottega cara. La Lazio per ora si concentra sul centrocampista, per il resto c’è tempo.

Foto: sito Corinthias