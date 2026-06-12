Il retroscena: la verità su Pulisic-Roma e il posto nella lista degli esterni

12/06/2026 | 18:59:11

Nelle ultime ore si è parlato di Christian Pulisic in orbita Roma, possiamo aggiungere qualcosa. Contrariamente a diversi nomi fatti, in effetti due settimane fa c’è stato un contatto tra il suo agente e il club giallorosso. Evidentemente chi assiste Pulisic vuole capire eventuali altre situazioni se con il Milan non dovesse esserci una continuità (ricordiamo il contratto non certo lungo). Nelle ultime ore Pulisic, pronto all’esordio Mondiale, ha speso parole importanti per il Milan ma evidentemente vuole memorizzare eventuali opportunità. Gasperini apprezza Pulisic, nel ruolo di esterno offensivo destro l’americano è al terzo posto in una lista di tre nomi. Quindi il profilo piace, bisognerà vedere il resto. In cima alla lista c’è sempre Greenwood, come anticipato: operazione non semplice, ma gradimento assoluto.

Foto: X Milan