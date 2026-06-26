Il retroscena: Koné, il mercato e il messaggio alla Roma

26/06/2026 | 23:50:59

Si parla molto di Manu Koné in chiave mercato, ben oltre la sua volontà di decidere il futuro dopo l’avventura al Mondiale con la Francia. Ma nulla possiamo escludere, in questi giorni frenetici. Una cosa va chiarita: il suo agente ha chiesto alla Roma di uscire da qualsiasi equivoco legato a intermediari in azione. Vuole occuparsene in prima persona, com’è giusto che sia, e sarà lui eventualmente a portare una proposta al club giallorosso. Proposta che per la Roma deve partire da almeno 40 milioni più ricchi bonus. Nessuna conferma sull’Arsenal, sviluppi comunque da monitorare con attenzione.

Foto: Instagram Koné